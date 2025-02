Forlì, il ricavato del Concerto di Natale ai Romiti va agli alluvionati di Villanova e San Benedetto

Oltre l’alluvione: i Romiti vicino alle famiglie colpite dall’alluvione del 2024 del nostro territorio. La donazione è stata effettuata utilizzando la somma di denaro raccolta durante il Concerto di Natale 2024, organizzato dall’oratorio San Filippo Neri e dal Comitato di Quartiere dei Romiti

La parrocchia Santa Maria del Voto - Oratorio parrocchiale San Filippo Neri – Romiti, in collaborazione con Il Comitato di quartiere dei Romiti di Forlì, comunità fortemente colpita dall’alluvione 2023, ha consegnato alla Caritas Diocesana di Forlì l’importo di 5.320 euro.

Questa donazione sarà destinata alle famiglie alluvionate nel mese di settembre del 2024 del territorio dei quartieri Villanova e San Benedetto. La donazione è stata possibile grazie alla somma di denaro raccolta durante l’evento “Concerto di Natale 2024”, che si è svolto il 26 Dicembre scorso, organizzato dai volontari della Parrocchia e del Quartiere Romiti con il Patrocinio del Comune di Forlì.

“L’obiettivo di questo evento che viene realizzato da 23 anni, - spiega a nome della Comunità, Nadia Fornasari Valmori, unitamente agli altri organizzatori - è sempre quello di fare beneficenza e dare la possibilità a tutti coloro che vogliono ascoltare musica e bel canto, in una giornata di festa, essendo un concerto a ingresso è libero.

Alla donazione erano presenti, oltre a Nadia Fornasari, vedova di Valter Franco Valmori, anche Filippo Monari, Direttore della Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro; don Loriano Valzania della parrocchia dell’oratorio San Filippo Neri, Maurizio Naldi (vicecoordinatrice quartiere Romiti), Ubaldo Biguzzi, Claudia Albano del comitato di quartiere Romiti, Chiara Petracca coordinatrice del Centro di Ascolto Buon Pastore e Matteo Camorani vicedirettore della Caritas Diocesana.

Si ringrazia nella circostanza la Caritas per l’aiuto e il sostegno nell’incontrare le famiglie a cui andrà la donazione. Un ringraziamento particolare va inoltre all’Amministrazione Comunale per essere sempre presente e per la concessione del palasport Villa Romiti per l’evento, e a tutti coloro che ci sono stati vicini e ci hanno aiutato e sostenuto per la realizzazione del 23° anno del Concerto di Natale dei Romiti. Nella circostanza un pensiero è stato rivolto anche a colui che fu il promotore di questo concerto: Valter Valmori, un cittadino che ha lasciato un segno indelebile grazie al suo appassionato impegno civile al servizio del bene comune.