Forlì. Il prefetto dopo l’esposto sul centro storico: «Avvieremo un percorso condiviso per individuare le soluzioni»

«Da quando sono arrivato, ma anche prima, il centro storico è oggetto di esame da parte delle forze di polizia e della Prefettura. Tanto è vero che proprio recentemente è stata disposta la chiusura temporanea di un pubblico esercizio in via degli Orgogliosi». Fa il punto il prefetto Rinaldo Argentieri che nei giorni scorsi ha ricevuto la lettera, indirizzata anche a Questura e Comune, inviatagli dal neo comitato “Orgogliosi forlivesi”, con riferimento al nome della via al centro già di numerose segnalazioni. Davanti agli ennesimi e ripetuti atti di inciviltà subiti, alcuni cittadini residenti e titolari di attività nelle vie attorno al Duomo di Forlì hanno costituito un comitato di vicinato antidegrado che in appena 15 giorni conta già 60 membri. Una situazione che si protrae da troppo tempo e che è culminata in un esposto, grazie al supporto dell’avvocato Laerte Cenni, presentato alla Procura di Forlì con l’informativa inoltrata anche al Comune di Forlì, alla Questura, alla Prefettura, alla Provincia, all’Arma dei Carabinieri, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e alla Curia Vescovile. Un documento che ha trovato l’adesione di oltre 200 sottoscrittori e pieno sostegno da parte del Comitato di quartiere centro storico. «L’attenzione posta dai residenti è molto importante, infatti richiama le istituzioni a mantenere alta l’attenzione su problematiche che evidentemente ci sono», sottolinea il Prefetto. Dal comitato, tra l’altro, è stato lanciato un appello affinché ci fosse «Un presidio immediato, costante e comunque quotidiano delle forze dell’ordine in queste aree, il potenziamento dell’illuminazione pubblica in via Fiorini e l’installazione di idoneo impianto di videosorveglianza collegato alla centrale operativa» e soprattutto «un confronto con tutte le istituzioni al fine di elaborare un progetto condiviso, concretamente sostenibile ed attuabile». «Dopo la lettera ho condiviso con il Comune di Forlì l’idea di incontrarci insieme alle forze di polizia e con una delegazione dei firmatari per avviare un percorso comune volto ad individuare eventuali soluzioni - conclude Argentieri -. Indicativamente, lo faremo già la prossima settimana».