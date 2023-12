Forlì. Il pilota di Formula 1 Lando Norris è atterrato questa mattina all’aeroporto Ridolfi FOTO

E’ atterrato stamattina all’aeroporto “Luigi Ridolfi” il pilota britannico Lando Norris del Team McLaren di Formula 1, rivelazione della stagione 2023, diretto a Faenza per ritirare il 30esimo Trofeo Lorenzo Bandini. Si tratta di un trofeo istituito nel 1992 in memoria dell’omonimo pilota che viene assegnato a una figura di spicco del mondo delle Formula 1, designata da apposito comitato, e viene consegnato nel comune di Brisighella, città legata agli anni della giovinezza del pilota. Il premio rappresenta non solo un omaggio e un ricordo a un grande campione del passato, ma anche un’opportunità per celebrare i talenti emergenti e i pilastri consolidati della Formula Uno. Forlì Airport è partner/sponsor dell’evento.