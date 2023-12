Forlì. “Il Natale costa più di 500mila euro”, Forlì e Co vuole vederci chiaro: “Se necessario ci rivolgeremo al revisore dei conti”

Ci vuole vedere chiaro il gruppo consiliare Forlì e Co sulle spese natalizie e annuncia che «chiederà chiarimenti precisi, se necessario andremo a fondo interpellando il revisore dei conti». E’ il pacchetto del Natale 2023 ad essere al centro del dibattito politico, specie dopo che il Comune ha rivelato di spendere 376mila euro, al netto di 156mila euro di sponsorizzazioni. «Dati e atti alla mano, la spesa supera abbondantemente il mezzo milione di euro - spiega l’ex candidato sindaco, Giorgio Calderoni -. In settembre gli uffici sottopongono due delibere, una da 188mila euro per il video mapping e l’altra per le luminarie da 133mila euro, mentre la giunta in ottobre approva solo per gli eventi di Forlì che brilla un progetto da 267mila euro più iva. Dopo di che in consiglio comunale ci fu un dibattito acceso sulla spesa sostenuta e venne sottolineato che il Comune avrebbe speso meno. In effetti il 24 ottobre scorso dal Municipio sono partite due lettere alle ditte appaltatrici nella quale si chiedeva di stralciare 3 allestimenti (uno al parco della Resistenza, Corpus Domini e albero parlante) per un totale di 55.800. Effettivamente un passo indietro c’è stato, però quello di cui non si tiene conto sono altri costi, come il montaggio e il disallestimento dell’albero (circa 18mila euro) ma anche il progetto Forlì che brilla music edition, per il quale il Comune sostiene una spesa 18.522 euro. Insomma, alla fine per il Natale 2023 si impiegheranno 50mila euro in più rispetto al 2022. Così si evince dalle carte». Altra questione è quella legata agli sponsor. «Le sponsorizzazioni risultano molto raffazzonate - dice Calderoni -. In casi come questi gli sponsor, proprio per avere un ritorno ed essere partecipi di una proposta efficace, devono essere segnalati sin dall’inizio e non aggiunti in corsa. Andava fatto come a Messina, in settembre è stato aperto apposito avviso pubblico. Inoltre, ci ha sorpresi l’inserimento tra gli sponsor della Regione che al massimo poteva essere presente concedendo il patrocinio o un contributo. Lo ha fatto solo per Forlì o anche per gli altri capoluoghi? E comunque la Regione ma anche le sponsorizzazioni di Romagna Acque o Unica Reti sono a caricO della finanza pubblica anche se vanno ad alleviare le spese del Comune». Nel mirino di Forlì e Co anche lo show cooking di Iginio Massari per il quale si è speso più di 45mila euro. «Praticamente i mille maritozzi consegnati hanno avuto un costo di 50 euro ciascuno, di cui 15 euro per il compenso al pasticcere - fa presente il consigliere Federico Morgagni -. Il tutto a carico del Municipio e senza coinvolgere le associazioni di categoria come avviene per altri eventi simili, questo per ammortizzare il costo». Altre due sono le manovre “discutibili” per il gruppo di opposizione. La prima i 170mila euro previsti per lo spostamento della pensilina in piazza Saffi, la seconda la spesa di quasi 30mila euro per un documento di 40 pagine, affidato alla società Refe srl di Milano, per redigere il report di fine mandato del sindaco. «A parte quello previsto per legge - si chiede Calderoni -, perchè non si è scelto per il rendiconto della propria azione amministrativa di affidarsi ad uno staff di coordinamento interno in collaborazione magari con l’Università di Forlì e Serinar come fatto in passato? Avrebbe avuto un costo zero». Tira le somme Federico Morgagni: «In questo anno, a sei mesi dall’alluvione, l’Amministrazione ha compiuto scelte a nostro avviso “grottesche”. Per gli alluvionati ha destinato 300mila euro complessivi contro gli 800mila euro tra Natale, pensilina, show cooking. Tutto ciò dimostra che gli eventi proposti non sono inseriti in progetti organici e che si è governato senza visione. L’amministrazione è arrivata al capolinea del mandato ma soprattutto della sua spinta propulsiva».