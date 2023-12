Forlì, “il miglior Natale per gli anziani è la compagnia”: al Romiti torna la distribuzione dei panettoni - Gallery

Anche quest’anno, come ormai da tradizione, il Comitato di Quartiere Romiti ha iniziato la tradizionale distribuzione dei panettoni natalizi agli anziani oltre i novant'anni come dono natalizio di auguri di buone festività. Sono circa 50, ai quali hanno fatto visita i volontari del Comitato. “ La grande tragedia che ha colpito il nostro territorio causa l’alluvione del 16 maggio 2023 non ferma il grande cuore e la solidarietà del quartiere Romiti...I nostri concittadini più anziani sono contenti perché si sentono pensati e si vedono cercati - afferma il Coordinatore Stefano Valmori del Comitato di Quartiere Romiti -. Andare a trovare gli anziani, soprattutto in questo periodo di rinascita del territorio, significa ascoltare i loro problemi e cercare di venire incontro alle loro esigenze. Tutti i consiglieri volontari del Comitato (Albertina, Graziella, Paola, Claudia, Erica, Maurizio che ringrazio personalmente per la loro disponibilità nel distribuire i doni natalizi agli anziani) si sentono ben voluti e utili per i nostri concittadini anziani che sono molto importanti per i Romiti. Come Comitato di Quartiere abbiamo ritenuto importante mantenere questa iniziativa. Il miglior Natale per gli anziani è la compagnia”.