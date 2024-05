Forlì, il Mercato Europeo torna dal 24 al 26 maggio

Ancora un appuntamento a Forlì per il Mercato Europeo. Il secondo, dopo che l’edizione 2023 saltò last minute per la sciagurata alluvione. Dal 24 al 26 maggio torna dunque nelle piazze e nelle vie del centro la kermesse internazionale di FIVA Confcommercio, vetrina di ricercatezze artigianali e prelibatezze enogastronomiche provenienti dal Vecchio Continente e da tutto il mondo.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Forlì, conterà la presenza di oltre 80 espositori, disposti principalmente in Piazza Saffi. Tante le conferme, alcune delle quali presenze già viste nel 2022. Solo qualche esempio: la gastronomia tipica sarda, brasiliana, messicana; la ceramica inglese; la paella spagnola; i biscotti dalla Bretagna; sempre dalla Francia tè, spezie e infusi; il miele delle valli alpine; le specialità al pistacchio di Bronte; i foulard inbamboo e lo speck austriaco... Ma i riflettori saranno puntati soprattutto sui “nuovi arrivi”, alcuni dei quali novità assolute anche per il circuito FIVA. E quindi: ambra e argento dal Baltico, tartufi e funghi dalle Marche, dalla Francia abbigliamento tecnico/sportivo da montagna, prodotti a base di sesamo (halva e tahina) e per chiudere un arrivo dalla Scozia (kilt, sciarpe, artigianato in pelle). Sapori e colori globali negli stand aperti sabato e domenica dalle 10 alle 24 (venerdì dalle 18 alle 24).