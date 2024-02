Forlì, il generale Maccani in visita alla Finanza

Il comandante regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Ivano Maccani, si è recato in visita ispettiva alle Fiamme Gialle del Comando provinciale di Forlì. L’autorità regionale, dalla quale dipendono tutti i Reparti della Guardia di Finanza emiliano-romagnoli, è stata accolta presso la caserma intitolata al Finanziere Ferruccio Cuppini, dal comandante provinciale di Forlì, colonnello Vito Pulieri. Dopo gli onori di rito, il comandante regionale ha incontrato una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado in servizio nella provincia di Forlì-Cesena, alla quale ha rivolto un indirizzo di saluto e il proprio plauso per l’impegno profuso nel territorio a tutela della sicurezza economico-finanziaria e per i risultati conseguiti nei diversificati ambiti operativi della missione istituzionale del Corpo. Nell’occasione, il Generale Maccani ha consegnato alcune ricompense di ordine morale ai Finanzieri distintisi nelle più importanti operazioni di servizio dell’ultimo anno. Presenti all’evento anche i delegati dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia della Sezione di Forlì, a riprova del forte legame presente tra le Fiamme Gialle in servizio e in congedo. Nel corso della visita l’Alto Ufficiale ha, altresì, incontrato il Prefetto della provincia di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri, e il sindaco della città capoluogo, Gianluca Zattini, ai quali ha ribadito il pieno e leale sostegno delle Fiamme Gialle nell’azione di contrasto ai fenomeni illeciti più gravi e insidiosi per l’integrità del sistema economico-produttivo, soprattutto nella delicata fase della ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione, in relazione alla quale lo stesso Comandante Regionale Emilia Romagna è il referente per la programmazione e la pianificazione delle attività esecutive nell’ambito dell’apposito protocollo d’intesa stipulato lo scorso mese di dicembre tra il Comandante Generale della Guardia di Finanza, g enerale corpo di armataAndrea De Gennaro, e il Commissario Straordinario, Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo. Successivamente, insieme ai Comandanti dei Reparti della provincia, l’Autorità Regionale ha assistito a un briefing operativo, nel quale sono state illustrate alcune delle più significative attività di servizio svolte nel periodo più recente. Uno specifico focus ha riguardato le principali operazioni svolte dai Reparti forlivesi a tutela della spesa pubblica e nel contrasto all’evasione fiscale e alla criminalità economico-finanziaria e, più in generale, alle diverse forme di illegalità che colpiscono i distretti industriali, mettendone in pericolo la stabilità e lo sviluppo.