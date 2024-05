Forlì, il fotoreporter Fabio Blaco: “Il dovere di raccontare l’alluvione per tenere accesa la fiammella su quello che è successo”

Il cortometraggio di Legacoop Romagna “Il dolore e la forza della cooperazione”, girato nei giorni dell’alluvione di maggio 2023, ha vinto il premio della giuria popolare al festival nazionale “Film Impresa di Roma”, organizzato da Unindustria, sfiorando il titolo per miglior documentario. «Già essere arrivati tra i migliori 8 documentari ed essere nominati direttamente dal presidente di giuria, Gabriele Salvatores, è stata una vittoria - racconta Fabio Blaco, fotoreporter del Corriere Romagna, che, supportato dai cooperatori, ha diretto e scritto insieme a Emilio Gelosi il corto -. Il filmato è stato commissionato da Legacoop Romagna nei giorni successivi alla drammatica alluvione che ha colpito questi territori, proprio per far capire cosa era successo. Il fatto che il nostro lavoro sia arrivato fino a Roma, ci fa dire che siamo riusciti a tenere accesa la fiammella sul drammatico evento del maggio dello scorso anno. Era questo il nostro intento». Il filmato di Legacoop Romagna, prodotto da Cooperdiem/Treseiuno, racconta le conseguenze economiche del terribile evento climatico, ma anche la capacità di reazione mostrata in quei giorni dalle imprese e dalla popolazione. Le votazioni sul sito web del premio hanno coinvolto quasi settemila spettatori da tutta Italia. Il filmato di Legacoop è stato quello più scelto in assoluto dal pubblico. Le operazioni di voto si erano aperte nei giorni successivi alla manifestazione, svolta dal 9 all’11 aprile alla Casa del Cinema. In quell’occasione il cortometraggio era entrato nella selezione ufficiale dell’area Documentari ed era quindi stato proiettato al pubblico del festival alla presenza del presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi. «Accogliamo con entusiasmo il voto della giuria popolare - dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi - fatta di migliaia di persone che, oltre a riconoscere la qualità del nostro cortometraggio, hanno deciso di riaccendere i riflettori sulla catastrofe climatica che si è infranta sul nostro territorio esattamente un anno fa. Speriamo che lo stesso livello di attenzione sia dedicato, dal Governo e dalla struttura commissariale, alle promesse di ristori al 100% per i 70.000 cittadini e le 16.000 imprese romagnoli alluvionati».

La seconda edizione del Premio Film Impresa ha visto la partecipazione di importanti personalità come il premio Oscar Gabriele Salvatores, i registi Ferzan Ozpetek e Francesca Archibugi, la giornalista Piera Detassis, l’imprenditore Renzo Rosso e la cantante e produttrice discografica Caterina Caselli.