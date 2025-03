Forlì, il Forrest Gump della Romagna compie 77 anni: “I miei 70mila chilometri a piedi negli ultimi 8 anni”

L’età avanza ma il Forrest Gump della Romagna non si ferma. Stelio Leoni, 77 anni proprio oggi, negli ultimi 8 anni ha percorso 70mila km a piedi in 2.332 giorni. Nato a Forlì ma residente a Fiumana da trent’anni, da tempo Leoni è diventato per tutti il Forrest Gump della Romagna. Settantamila km percorsi in 2.332 sono l’equivalente di 1.659 maratone oppure di quasi due giri attorno al mondo. Sono invece 92 milioni i passi effettuati, 14 mila le ore di cammino e circa 30 sono i km percorsi ogni giorno alla media di 5,4 km all’ora, 5 milioni di calorie bruciate, 292 sono i giorni di cammino ogni anno e 24 sono le uscite ogni mese. Ottocentomila metri è il totale dislivello superato, come avere scalato l’Everest 90 volte. Circa 6 ore di cammino ogni giorno per un totale di 8.800 km percorsi di media ogni anno. «In questi otto anni ho consumato 42 paia di scarpe» afferma Leoni. I suoi record principali: 1.000 km percorsi in una stanza di 6 mt x 4 nel periodo del lockdown; 1.000 km percorsi in un mese nel 2018 e 10.000 km percorsi in un anno sempre nel 2018... mentre i cammini più importanti sono: il Coast tu Coast di 550 km dal mare Adriatico al mar Tirreno da Portonovo ad Orbetello attraversando 4 regioni, il cammino di Santiago de Compostela da Salamanca a Finisterre di circa 500 km, il cammino degli Dei da Bologna a Firenze (150 km), il cammino Materano da Bari a Matera (150 km). «L’obiettivo che mi propongo per il futuro se le gambe me lo consentiranno - spiega Leoni - è arrivare a 80 mila km per completare il doppio giro del mondo». Nella sua pagina facebook ogni giorno documenta le sue camminate con percorso chilometraggio e foto, ad oggi gli scatti hanno superato i 50 mila.