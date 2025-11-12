Forlì, il Foro Boario torna ad essere sede dei comitati

A Forlì il 30 novembre il Foro Boario, che dopo la Fiera è diventato sede del Centro di distribuzione di abbigliamento gestito dalla Croce Rossa Italiana per le persone colpite dall’alluvione cesserà questa funzione. E dal nuovo anno torneranno operative la Sala riunioni e le sedi del Comitato di Quartiere e del Comitato Territoriale n.8. Lo fa sapere il Comune. Realizzato grazie alle tante donazioni e alla generosità di imprese e cittadini, il punto di solidarietà ha ancora al suo interno capi di abbigliamento e materiale per l’infanzia sarà messo a disposizione di una missione di solidarietà internazionale a favore di bambini e ragazzi della Repubblica Democratica del Congo mentre al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo sarà consegnato il restante materiale perché continui ad essere messo a disposizione delle situazioni con fragilità.

“Mi preme rivolgere un sentito ringraziamento ai volontari della Croce Rossa per il prezioso impegno profuso al servizio della città e del territorio per un periodo molto lungo che, superata la fase più drammatica dell’emergenza, ha continuato a garantire vicinanza a situazioni di particolare necessità - sottolinea il vicesindaco Vincenzo Bongiorno con delega ai Quartieri - dall’inizio del 2026 la palazzina del Foro Boario tornerà a svolgere le funzioni civiche assegnate con la riattivazione della sala per incontri, riunioni e iniziative e le sedi del Comitato di Quartiere Foro Boario e San Benedetto” e del Comitato Territoriale 8. In novembre, il Centro di distribuzione sarà aperto nelle giornate di mercoledì, dalle 14 alle 18 e sabato dalle 10 alle 13