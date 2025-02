Forlì, il dono d’amore di San Valentino: una vasca da parto per l’ospedale

Un dono d’amore, nel giorno in cui si festeggia San Valentino, per tutte le donne che partoriranno a Forlì.

È la vasca da parto donata oggi alla Unità Operativa di Ostetricia - Ginecologia dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì dagli eredi di Luigia Cantoni e dall’Associazione sportiva Robinson Ski Team

“ La nostra donazione – spiegano gli eredi della Cantoni - e’ stata fatta in memoria di Luigia Cantoni, a testimonianza di una lunga vita dedicata a diffondere amore e solidarietà, in particolare per i bambini in più parti del mondo”.

“È con grande emozione – afferma invece Simona Buda, titolare della catena Robinson Pet - che partecipo a questo importante evento per l’inaugurazione della nuova vasca per il parto nel reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale di Forlì. Questa vasca rappresenta non solo un avanzamento nella qualità dell’assistenza offerta alle future mamme, ma anche il frutto della generosità e dell’impegno della nostra comunità. Due anni fa, ho avuto l’onore di organizzare una charity dinner per celebrare il reparto di ginecologia e ostetricia di Forlì, un reparto che porto nel cuore per la professionalità e l’umanità che ho avuto modo di sperimentare, personalmente, durante la nascita del mio secondo figlio. La partecipazione delle istituzioni e dei cittadini è stata straordinaria, e sapere che il ricavato di quella serata ha contribuito all’acquisto di questa vasca è per me motivo di grande orgoglio. Questo progetto è un esempio di quanto si possa fare quando la comunità si unisce per un obiettivo comune. Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato alla cena di beneficenza e tutto il personale del reparto per il loro impegno quotidiano nel garantire il benessere delle donne e dei neonati. Spero che questa nuova vasca possa rappresentare un ulteriore passo verso una maternità sempre più serena e rispettosa dei bisogni delle donne.”