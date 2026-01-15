Forlì, il Comune festeggia il successi degli eventi natalizi

Forlì che Brilla, il format di eventi e attrazioni dedicato al Natale ideato dal Comune di Forlì, si conferma una rassegna fortemente attrattiva e partecipata, con un alto indice di gradimento tra le famiglie e i più piccoli:

proprio come sottolinea il Comune con una nota. Il punto di forza della quinta edizione sono stati senza dubbio i Giardini di Luce, aperti dal 31 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, con 35.830 visitatori registrati nella fascia oraria 16:00-23:00 e punte superiori ai 2mila ingressi in alcune giornate simboliche della rassegna: domenica 7 dicembre (2.217), sabato 13 dicembre (2.064) e venerdì 26 dicembre (2.009).

Il Magico Borgo, in Piazzetta della Misura, ha rappresentato uno degli spazi centrali dell’evento, con una programmazione continuativa durante tutto il periodo delle feste di attività rivolte in prevalenza a famiglie e bambini. Le animazioni svolte sono state in totale 65, e i bambini coinvolti nelle attività all’interno della casetta del Magico Borgo sono stati circa 1.210.

Nell’area esterna al Magico Borgo, le persone che hanno preso parte a laboratori e iniziative sono state in totale oltre 4mila. La rassegna musicale Music Edition ha visto lo svolgimento di 33 concerti dal vivo, con altrettanti gruppi musicali coinvolti e 148 artisti. Le performance si sono articolate in due tipologie: 4 itineranti e 29 in postazioni fisse. In entrambi i casi, le esibizioni hanno rappresentato un momento importante di animazione e coinvolgimento del pubblico forlivese in centro storico. Il concorso a premi ha coinvolto attivamente il tessuto commerciale cittadino, con un’ampia adesione da parte delle attività. I negozianti aderenti al progetto sono stati 120 e i biglietti distribuiti dalle attività 16.500. “La risposta della città è stata ancora una volta molto positiva - commenta l’assessora ai Grandi Eventi, Andrea Cintorino - i Giardini di Luce, riconfermati dopo l’exploit della passata edizione, hanno rappresentato il vero punto di forza di questo Natale, con numeri da capogiro durante tutte le festività. Lungo i viali addobbati dei Giardini Pubblici, migliaia di famiglie e cittadini di tutte le età hanno passeggiato immersi in un’atmosfera suggestiva e di grande impatto scenico. Il prossimo anno ripartiremo da qui, dalla volontà di implementare con nuove attrazioni questo luogo magico della città. Anche le architetture di luce in Piazza Saffi hanno sorpreso il pubblico forlivese. Abbiamo voluto sperimentarle come alternativa al video mapping – aggiunge l’assessora – come ha già anticipato il sindaco, il prossimo anno ci concentreremo su qualcosa di diverso perché, viste una volta, si tratta di strutture che non si possono riproporre uguali.”