Forlì, il Comune fa crescere la sua rivista mensile

«L’obiettivo è arrivare a 20mila copie e presto ci sarà anche una versione del magazine in inglese». Lo afferma l’assessore al Turismo, Kevin Bravi in occasione della presentazione del mensile del Comune, “Forlì & Oltre”, recentemente rinnovato nella grafica. «Uno strumento molto utile che raccoglie tutti gli eventi che si svolgono a Forlì, non è vero che in città non c’è nulla – prosegue Bravi –. Il mensile, tra l’altro, presto sarà disponibile anche in lingua inglese e stiamo valutando come distribuirlo alle strutture ricettive: è noto ormai l’afflusso di turisti anche stranieri per le grandi mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi e per gli eventi sportivi». Attualmente vengono distribuite, da associazioni e assistenti civici, 1.500 copie. “Forlì&Oltre” è stato registrato per la prima volta da Ennio Gelosi nel 1988 come mensile dell’Informagiovani. Nel tempo ha cambiato pelle diverse volte, nel 2018 è stata imboccata anche la strada del digitale. Alcuni numeri del 2024. «Tramite il portale My Forlì, il mensile è stato consultato da circa 17mila utenti, mentre il bacino aumenta se si considera la platea di 685mila visitatori del sito del Comune e i 56mila dell’Informagiovani – spiega Mirko Capuano, responsabile del servizio –. Nonostante questo, c’è sempre una maggior richiesta per la versione cartacea». Insomma, “Forlì&Oltre” punta in alto. «Questo cambio di passo era doveroso – dice l’assessora Andrea Cintorino –, oltre agli eventi si può trovare tutto ciò che accade in centro storico». «Vogliamo lanciare un messaggio: a Forlì ci sono molti appuntamenti tutto l’anno e di diverse tipologie – sottolinea il vicesindaco Vincenzo Bongiorno –. Non solo, questo deve essere uno strumento per far dialogare la città e tutti i suoi quartiere mettendo in evidenza i vari eventi che ci sono. Nel mensile, inoltre, si trovano anche le proposte del territorio forlivese».