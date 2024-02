Forlì, il Comune: “Cercheremo di consentire ai militari di risiedere in immobili popolari”

Il vicesindaco di Forlì Daniele Mezzacapo ha incontrato Pasquale Tartaglione e Patrizio Iosca i rappresentanti forlivesi del Sindacato Itamil Esercito, associazione che da poco ha raggiunto i numeri utili per la contrattazione e ha inaugurato la sede nazionale a Palermo. Nel corso dell’incontro, al quale ha fatto seguito un saluto al sindaco Zattini, sono state gettate le basi per una proficua collaborazione destinata a durare nel tempo in ragione anche della presenza in città del 66° reggimento Fanteria aeromobile Trieste di stanza alla Caserma “De Gennaro”.

“Le Casermette, così le chiamiamo affettuosamente noi forlivesi - afferma Daniele Mezzacapo - sono una istituzione e un presidio molto amato nel territorio. Per questo motivo il sindacato Itamil diventa un interlocutore molto importante per il Comune di Forlì.

Il suo personale ha avuto sempre difficoltà a trovare alloggi, il Ministero della Difesa, purtroppo, ha un contenzioso che dura da ormai 15 anni con la ditta costruttrice e ha lasciato incompiuta la struttura che prevedeva gli alloggi per i militari in via Spontoni. Per questo - dice il vicesindaco - cercheremo di consentire ai militari di risiedere in immobili popolari dove rappresenteranno anche un presidio di sicurezza per i condomini”.

Pasquale Tartaglione e Patrizio Iosca di ITAMIL, hanno espresso il proprio compiacimento per l’impegno del vicesindaco Daniele Mezzacapo. “Il Vicesindaco - sottolineano - ci ha infatti confermato la sua piena collaborazione per coadiuvare la nostra sezione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Un’altra richiesta, alla quale Mezzacapo ha assicurato attenzione, e’ rendere il trasporto pubblico locale conveniente per tutto il personale militare, al fine di agevolare la mobilità e rafforzare la sicurezza dei cittadini. Inoltre potremo contare sulla collaborazione ad individuare dei locali idonei per l’apertura di uno sportello ITAMIL a Forlì che fornirebbe servizi di assistenza e supporto al personale militare in servizio e alle loro famiglie, oltre che fornire informazioni ed assistenza ai cittadini interessati a bandi di concorso e creare nello stesso tempo un luogo di sicurezza e legalità in centro”.