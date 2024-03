Forlì, il Comune cerca archivio provvisorio

Il Comune cerca un immobile in affitto da destinare ad uso archivio dopo che, con l’alluvione del maggio scorso, ha dovuto fare a meno degli spazi in via Asiago. «Al momento gran parte del patrimonio comunale è dislocato nell’ex Conad in via Vassura – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani –. Una scelta presa durante l’emergenza che ci ha permesso di trovare una soluzione velocemente, grazie anche alla disponibilità di Conad che per un anno ce l’ha concesso gratuitamente. Ora, però, gli spazi sono insufficienti anche perché stanno andando avanti le procedure per il recupero dei beni congelati». Ecco spiegata, quindi, l’esigenza del Municipio di dare corso a una procedura di carattere ricognitivo ed esplorativo con evidenza pubblica. Infatti, è stato pubblicato un avviso, della durata minima di 30 giorni, per la ricerca di un immobile nel territorio di Forlì da destinare ad archivio. «In altre parole apriamo ad una manifestazione di interesse - prosegue l’assessore -, proprio per avere un’idea di quelle che sono le possibilità offerte. L’intento è quello, comunque, di individuare spazi da prendere in locazione (già per i locali di via Asiago il Comune si avvaleva dei due depositi versando un contributo annuo di 36mila euro per ciascun immobile). Sarebbe, infatti, una soluzione provvisoria in attesa che si concluda l’intervento all’ex monastero della Ripa».