Forlì, il Comitato Vittime del Fango: “Dal sindaco nessuna risposta sulla partecipazione dei cittadini alla ricostruzione”

Il Comitato Unitario Vittime del Fango Forlì critica aspramente il sindaco Gian Luca Zattini dopo l’incontro di ieri sera tra i candidati sindaci organizzato da Cna: “L’idea di comunità dell’attuale sindaco di Forlì - si legge nella nota a firma della presidente Alessandra Bucchi - si può proclamare con enfasi e commozione, purché non si nominino gli alluvionati. Questa sembra la conclusione a cui far giungere la maggioranza dei privati cittadini che ieri sera hanno partecipato all’incontro voluto da CNA tra i candidati sindaci. E poco importa, evidentemente, se tra gli alluvionati ci sono artigiani, commercianti, imprese di varia natura e rilevanza, insomma una fetta consistente del tessuto produttivo della città. Con spirito autenticamente democratico, alla specifica domanda, presentata dal Comitato Unitario Vittime del Fango, sulla possibilità per i cittadini di partecipare in futuro ai processi della ricostruzione materiale ed economica dei quartieri alluvionati, la risposta è mancata totalmente. Sono forse queste le domande che hanno “provato nell’anima” o “messo alla berlina” chi si presenta per esternare il suo programma futuro? Così si esprimeva infatti il 1° maggio scorso, insieme con “ci siamo messi in ascolto di tutti perché non posso pensare che ci sia qualcuno che non si riconosca nella casa comunale”. Dopo “l’ascolto”, si suppone attraverso la lettura dei nostri comunicati, vista la latitanza fisica all’apposita Commissione, e dopo un’attesa lunga quasi un anno, a quando una onesta e chiara risposta del tipo “mai nessun tavolo di discussione con gli alluvionati?”.