Forlì. Il collettivo Monnalisa ha scelto il cuore della città: sede nella Galleria Mazzini

Il collettivo Monnalisa ha scelto il cuore di Forlì, la galleria Mazzini al civico 26, come sede in cui portare avanti la propria attività aperta alla cittadinanza. Inaugurata sabato scorso, sarà dunque la casa dell’associazione nata cinque anni fa. «Una nuova avventura in un luogo che è stato spesso protagonista di polemiche sul come gestirlo e regolamentarlo – spiegano dal collettivo Monnalisa -. Questa per noi è una bellissima occasione per creare un’alternativa in centro storico popolata di persone che lo vivono e attraversano».

Cosa faranno in questo spazio? «La nuova sede del Collettivo Monnalisa Aps sarà un luogo di contaminazione, di libertà e di possibilità – affermano -. Uno spazio in cui l’arte e l’attivismo dialogano, dove il fare prende il posto dell’attendere e in cui chi voglia costruire qualcosa può trovare un punto di appoggio».

L’inaugurazione della sede ha visto la presenza di oltre 200 persone. «Non potevamo sperare in un inizio migliore: l’energia e il calore che abbiamo respirato ci confermano che Forlì ha bisogno di luoghi come questo, spazi liberi e accessibili dove la cultura, l’arte e l’attivismo possano trovare casa- afferma l’associazione -. Qualche mese fa l’artista Freak of Nature ha numerato tutte le vetrine sfitte del nostro centro storico, arrivando a censirne più di duecento. Questa situazione ci fa riflettere molto sul perché la politica non si occupi di restituire alcuni di questi spazi alla comunità: ci sono tantissime realtà giovanili che li chiedono a gran voce e che non vengono però ascoltate».

L’apertura della nuova sede segna non solo un traguardo ma un vero e proprio punto di partenza. «Il Collettivo Monnalisa nasce cinque anni fa dall’incontro di quattro ragazze forlivesi con la necessità di «condividersi, ascoltarsi e mettersi in discussione», tuttora pilastri fondanti dell’associazione – sottolineano -. Conoscendoci abbiamo sentito che, nonostante i diversi background personali, le nostre vite erano e sono accomunate da molte necessità ed urgenze simili. In questi anni abbiamo organizzato molteplici iniziative culturali e sociali, sempre mosse da un forte desiderio di spirito di comunità e sorellanza».