Forlì, il 66° reggimento “Trieste” festeggia i 50 anni

Mezzo secolo di presenza ininterrotta nel territorio forlivese. Il 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”, celebra quest’anno l’importante traguardo del 50° anniversario della sua ricostituzione nella città romagnola, avvenuta il 1° ottobre 1975 come 66° Battaglione Meccanizzato “Valtellina”. Un’occasione non solo per guardare al passato, ma anche per celebrare il suo ruolo cruciale nel presente e per proiettarsi verso le sfide future. Per questo la città di Forlì si prepara a onorare il Reggimento con una cerimonia istituzionale in piazza Saffi, in programma mercoledì alle 10.30, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose. “Sarà un momento per ribadire il forte legame tra il Reggimento e la comunità forlivese che lo ospita da cinquant’anni - afferma il sindaco Gian Luca Zattini - e un’ulteriore conferma del ruolo centrale che il 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste” svolge. Nei miei anni da primo cittadino, ho sempre avuto la vicinanza di questi uomini. Ricordo che ci aiutarono ad uscire dall’incubo del nevone nel 2012 quando ero a Meldola, fondamentale l’apporto durante l’alluvione del maggio 2023 e anche nel periodo della pandemia. Per non parlare della missione in Libano, promossa direttamente dal 66° Reggimento, che in quelle terre è visto come un vero e proprio corpo di pace. Questi 800 ragazzi, uomini e donne, sono ormai parte integrante della nostra comunità: sono giovani che vivono qui e costruiscono le loro famiglie a Forlì. Non è un caso che le celebrazioni si svolgeranno in piazza Saffi, avremmo potuto ricordare il momento all’interno della caserma De Gennaro e invece è stato scelto il cuore pulsante della città proprio per consolidare il forte legame tra il 66° Reggimento e i forlivesi”. Va ricordato, inoltre, che nel 2002 il Reggimento è stato insignito della cittadinanza onoraria di Forlì proprio a riconoscenza dello stretto legame e l’impegno reciproco tra gli uomini della caserma De Gennaro e la città. Per rendere ancora più significative le celebrazioni, per l’occasione l’artista forlivese, Ido Erani, ha realizzato l’opera che mette in risalto “50 anni di dedizione e sacrificio del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste”. Lo stesso Erani, in passato, ha reso omaggio a Carabinieri e Guardia di Finanza, ma dopo l’incidente avuto nel 2012 non ha mai dimenticato la vicinanza mostratagli dal Reggimento e a distanza di tempo ha voluto ringraziare mettendo a disposizione le sue abilità di artista.