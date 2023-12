Forlì. Il 1° gennaio la Diocesi in marcia per la pace

Esordirà alle 16.30 di lunedì 1° gennaio, direttamente dal sagrato dell’abbazia di San Mercuriale, in piazza Saffi, la 44° edizione forlivese della Marcia della Pace nel centro della città. Promossa dalla Diocesi di Forlì - Bertinoro, la manifestazione, aperta a tutti, prevede come primo gesto ufficiale la consegna alle autorità cittadine del Messaggio di pace al mondo di papa Francesco. Dopo gli interventi programmati (sul sagrato di San Mercuriale, oltre al sindaco e al prefetto, sono stati invitati anche i rappresentanti delle comunità straniere presenti a Forlì, che porteranno un loro saluto), il corteo, guidato dal vescovo monsignor Livio Corazza, s’incamminerà dietro uno striscione recante il titolo dell’evento: “Intelligenze artificiali e pace”. «Giustamente - scrive il pontefice nel Messaggio - ci rallegriamo e siamo riconoscenti per le straordinarie conquiste della scienza e della tecnologia, grazie alle quali si è posto rimedio a innumerevoli mali che affliggevano la vita umana e causavano grandi sofferenze. Allo stesso tempo, i progressi tecnico-scientifici, rendendo possibile l’esercizio di un controllo finora inedito sulla realtà, stanno mettendo nelle mani dell’uomo una vasta gamma di possibilità, alcune delle quali possono rappresentare un rischio per la sopravvivenza e un pericolo per la casa comune». L’affidamento a processi automatici che categorizzano gli individui, ad esempio attraverso l’uso pervasivo della vigilanza o l’adozione di sistemi di credito sociale, potrebbe avere ripercussioni profonde anche sul tessuto civile, stabilendo improprie graduatorie tra i cittadini. E questi processi artificiali di classificazione potrebbero portare anche a conflitti di potere, non riguardando solo destinatari virtuali, ma persone in carne ed ossa. «Il rispetto fondamentale per la dignità umana - insiste papa Bergoglio - postula di rifiutare che l’unicità della persona venga identificata con un insieme di dati. Non si deve permettere agli algoritmi di determinare il modo in cui intendiamo i diritti umani, di mettere da parte i valori essenziali della compassione, della misericordia e del perdono o di eliminare la possibilità che un individuo cambi e si lasci alle spalle il passato». Il percorso 2024 della Marcia forlivese, sulla scia delle precedenti edizioni, prevede l’attraversamento di piazza Saffi, per poi imboccare via delle Torri e raggiungere piazza Ordelaffi, sino alla naturale conclusione in Cattedrale, alle 17.30, per la liturgia eucaristica presieduta dal vescovo Livio, che nell’omelia illustrerà alcuni aspetti del documento e farà alcune riflessioni pastorali. Al termine, il Messaggio di Pace del papa sarà consegnato ai componenti del Consiglio Pastorale Diocesano e ai fedeli presenti.