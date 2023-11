Forlì. Iginio Massari show fa il pieno al Mercato delle erbe - Foto Gallery

Il maestro dell’alta pasticceria Iginio Massari entra in scena al Mercato delle Erbe ed è subito un grande successo. Diverse centinaia di persone, bambini ma non solo, hanno affollato lo storico edificio di piazza Cavour per assaggiare i maritozzi del pastry chef più famoso d’Italia, accompagnato dal collega bolognese Gino Fabbri. Uno show cooking che ha coinvolto direttamente gli spettatori che hanno potuto cogliere anche i segreti della pasticceria durante il quale Massari ha scherzato e dispensato dolci e consigli.