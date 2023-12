Forlì. Icos mette le ali a Unibo Motorsport

C’è anche un’azienda metalmeccanica forlivese tra i partner che hanno portato il team universitario “Unibo Motorsport” a conquistare il titolo di campioni del mondo. La vittoria è anche frutto della collaborazione nata tra la realtà universitaria e Icos, azienda metalmeccanica forlivese specializzata nella produzione di particolari meccanici di precisione. «E’ per noi un onore - racconta la presidente, Chiara Sartini - essere partner di questo straordinario progetto che ha come focus la realizzazione di moto e vetture elettriche per competizioni universitarie a livello internazionale e che vede come main partners Fondazione Ducati e Squadra corse Lamborghini. Un percorso di contaminazione e crescita reciproca sia professionale che umana con risultati che vanno ben oltre le nostre migliori aspettative a partire dalla vittoria trionfale ad Aragon lo scorso ottobre da parte del team della moto elettrica “Nemesi”, che si è aggiudicato tutti e 5 i trofei del campionato internazionale Motostudent 2023 ed il titolo di Campioni del mondo». Anche per festeggiare questo importante traguardo, venerdì scorso si è tenuta una festa aziendale a conclusione di un anno ricco di soddisfazioni. «Tanti gli ingredienti che hanno dato spessore e valore all’evento - continua Sartini - i 60 anni di attività del fondatore Osvaldo Sartini, le buone prassi attivate per il benessere e la crescita delle persone attraverso il welfare aziendale e la formazione, la responsabilità sociale a favore della comunità che ha trovato la sua espressione più vera e generosa nelle attività di volontariato da parte di tutti i nostri collaboratori durante l’orario di lavoro nei difficilissimi giorni post alluvione». Un momento conviviale condiviso anche con gli studenti del team Unibo Motorsport. «La nostra storia aziendale ha solide fondamenta, sostenute dalla convinzione che niente si riesce a fare da soli - continua - e che le persone fanno la differenza. Per questo siamo sempre stati aperti e propositivi rispetto all’incontro e al confronto, generando così una rete solida di rapporti e collaborazioni di cui andiamo orgogliosi». A conclusione della serata i soci di Icos hanno consegnato agli studenti i primi prototipi della nuova moto. «La collaborazione con il team Unibo Motorsport – conclude la presidente – avrà una continuità per progetti futuri proseguendo insieme a sognare, a vivere di passioni, a non mettere limiti tra il possibile e l’impossibile».