Forlì, i sostenitori della Palestina entrano in Comune e interrompono un seminario dell’Università - Gallery

Momenti di tensione nella tarda mattinata di oggi nel salone comunale a Forlì durante un seminario-simulazione organizzato dal Corso di Laurea di Scienze Internazionali in collaborazione con la Nato. Durante questa simulazione, sono entrati dieci ragazzi che protestavano contro la Nato e la guerra arabo-israeliana a sostegno del popolo palestinese. Visto che non si riusciva ad allontanare i manifestanti (comunque pacifici) è stata chiamata prima la polizia locale, poi sono arrivati anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, con le forze che hanno identificato e poi allontanato i manifestanti,. I circa 30 partecipanti al seminario nel frattempo si erano allontanati in un’altra sala.