Forlì, i sindacati: “Mobile imbottito, la battaglia per un lavoro dignitoso non è più rinviabile”

La piaga del lavoro nero nel settore del mobile imbottito, dopo l’ultima operazione della Finanza, i sindacati ribadiscono la loro grande preoccupazione. “Apprendiamo con grande costernazione - si legge in una nota di Eneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil - le notizie relative a controlli fatti dalla Guardia di Finanza e del Comando dell’Ispettorato del Lavoro Territoriale su tre aziende del Forlivese del comparto del mobile imbottito che evidenziano gravi situazioni del settore nel nostro territorio. Lavoro nero, precarie condizioni igienico sanitarie, aziende dormitorio, possibile intermediazione illecita di mano d’opera e possibile sfruttamento di mano d’opera, sono alcune delle gravi condizioni che subiscono i lavoratori a Forlì all’interno di queste realtà.

Come Organizzazioni Sindacali di categoria Eneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil da tempo segnaliamo con grande preoccupazione queste realtà che approfittano della condizione di difficoltà economiche e abitative di lavoratori presenti nel nostro territorio costantemente sotto ricatto. Realtà che condizionano negativamente un settore importante per il nostro territorio facendo dumping contrattuale nei confronti delle aziende sane, sempre di più in crisi e costrette ad attivare ammortizzatori per sopravvivere alla concorrenza sleale.

Riteniamo necessario e non più rinviabile fare di questa battaglia, quella di un lavoro dignitoso e nella legalità nel mobile imbottito, una battaglia comune che non deve lasciare solo il sindacato come parte sociale ma riteniamo che debba riguardare anche le parti sociali datoriali in modo tale da poter affrontare insieme la situazione in un tavolo dedicato, per garantire un futuro sostenibile al settore. Approfittiamo ancora una volta per ringraziare del fondamentale lavoro gli enti ispettivi della nostra Provincia e la Guardi di Finanza che anche nelle difficoltà svolgono il loro prezioso lavoro per il bene comune”.