Forlì, i giornali e la tv mezzi di informazione più attendibili

Mamma tv è ancora il primo mezzo di informazione per i romagnoli assieme ai giornali considerati più attendibili dei media digitali dove si trova maggiore disinformazione e sempre più difficile da distinguere. È questa la fotografia scattata dai risultati della prima rilevazione dell’Osservatorio sul rapporto tra romagnoli e l’informazione, commissionata dalla Camera di commercio all’istituto Piepoli. I romagnoli sono attenti a ricercare le notizie con medie superiori a quelle nazionale: l’84% del campione, infatti, dichiara di informarsi tutti i giorni, percentuale molto più alta della media nazionale che si ferma a circa i due terzi: le donne sono maggiormente informate (87%) rispetto agli uomini (81%). La percentuale aumenta con l’aumentare dell’età e tocca l’88% sopra i 65 anni mentre è minima la differenza tra la provincia di Forlì-Cesena (85%) e quella di Rimini ( 84%). L’annunciata fine della carta stampata e in generale dei media tradizionali sembra per ora scongiurata: tv e giornali sono quelli consultati principalmente per reperire le informazioni nel 44% dei casi (43% Forlì-Cesena e 46% Rimini), mentre il 39% dichiara di consultare allo stesso modo i canali tradizionali e digitali. Solo il 16% preferisce questi ultimi e la percentuale varia dal 29% per la fascia 18-24 anni al 7% per gli ultra 65enni. Le informazioni e le notizie divulgate sui media tradizionali sono ritenute più attendibili dal 65% degli intervistati. La principale fonte informativa è ancora la televisione con il 77% del campione mentre internet è al secondo posto con il 35% seppure con distinguo importanti per fascia d’età. La metà degli intervistati usa i motori di ricerca per reperire informazioni e notizie, mentre il 41% lo fa attraverso i social media, con una netta differenza tra donne (34%) e uomini (50%), leggermente maggiore di quella tra persone della fascia 18-24 anni (55%) e gli over 65 anni (41%). Il 38% si informa sui siti di news o app, e, in questo caso, la differenza tra 18-24enni e oltre 65enni è netta: 50% i primi e 32% i secondi. A primeggiare tra i social network è Facebook,usato dal 65% del campione prevalentemente nella fascia di età 35-44 anni (79%). Segue Instagram, usato dal 50%, con un picco di utilizzo dai giovani tra i 18 e i 24 anni (83%) e meno dagli ultra 65enni (8%). Rispetto alla disinformazione, il 50% degli intervistati non ha mai creduto a una fake news e il 47% ritiene che siano più presenti sui canali digitali. Per l’82% degli intervistati è necessario creare una rete tra Istituzioni e professionisti della comunicazione per diffondere la consapevolezza dei pericoli della disinformazione