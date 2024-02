Forlì, i “dog-tori” in reparto: la Pet Therapy al Morgagni

Sono stati presentati ufficialmente oggi i progetti di Interventi Assistiti con Animali (Pet -Therapy) che si realizzeranno all’ospedale “Morgagni – Pierantoni” di Forlì.

Erano presenti la dottoressa Elena Vetri della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Forlì, l’équipe Specialistica IAA (Interventi Assistiti con Animali) della Fondazione Opera Don Pippo di Forlì (dott.ssa Silvia Corvini, psicologa psicoterapeuta esperta in terapia assistita con animali e IAA, responsabile area Interventi Assistiti con Animali- Pet-therapy- della Fondazione Opera Don Pippo ETS e responsabile di Progetto “Dog-tori e un doc-gatto!- in Reparto” dott.ssa Raffaella Pirini, medico veterinario esperto in IAA, responsabile sanitario del monitoraggio benessere animale del progetto “Dog-tori - è un doc-gatto! ), medici delle Unità operative dell’ospedale di Forlì coinvolte nel progetto, cioè Pediatria (dott.ssa Benedetta Mainetti), Geriatria (dott.ssa Gaia Pantieri) e Medicina Riabilitativa (la direttrice, dott.ssa Renata Rossi) e Giuseppe Bertaccini, presidente della Fondazione Opera don Pippo Onlus. Presenti anche gli sponsor e i sostenitori del progetto, tra cui Simona Buda, titolare di “Robinson Pet”, Luigi Illari, Presidente dell’Associazione “Corri Forrest” e di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese.

Progetto “Dog-tori in Reparto”

Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e prevedono il coinvolgimento di animali domestici indicati dalle Linee Guida Nazionali.In particolare, gli IAA in ospedale sono pensati per agire sui meccanismi emotivo-affettivi correlati al livello di stress derivante dall'ospedalizzazione/terapie/visite mediche ed è rivolto prevalentemente ai degenti dei reparti di Pediatria, Geriatria, Medicina Riabilitativa.

Hanno finalità di tipo ludico-ricreative e di socializzazione, attraverso le quali si promuove il miglioramento della qualità di vita dei piccoli pazienti (pediatria) e altri degenti e il rafforzamento del sistema immunitario attraverso l'innalzamento del tono dell'umore.

I destinatari sono i pazienti ricoverati e le loro famiglie, unitamente a tutto lo staff medico-sanitario quale beneficiario indiretto e secondario.L'obiettivo generale del progetto “Dog-tori in reparto” punta al miglioramento della qualità di vita e all'incremento del benessere psicofisico dei bambini, attivando e sostenendo le loro risorse di crescita e progettualità individuale attraverso un'esperienza diversa nella routine ospedaliera-terapeutica.Questo avviene tramite un'interazione sociale strutturata con il cane da terapia, addestrato opportunamente e coadiuvato da operatori di pet therapy specificamente formati (psicologhe - psicoterapeute).