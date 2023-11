Forlì, i clienti telefonano allo spacciatore durante il controllo della Polizia: scatta l’arresto

La Polizia di Forlì ha arrestato un cittadino straniero trovato in possesso di cocaina. Nel pomeriggio di lunedì, nel corso di un servizio di appostamento in via Pelacano, proseguito in via Lughese, i poliziotti della Squadra Mobile hanno notato un giovane straniero fermo a bordo di un veicolo. Il giovane, già vecchia conoscenza degli investigatori della Narcotici, è stato sottoposto a controllo. Durante il controllo il ragazzo è apparso agitato, aveva la disponibilità di numerosi telefoni cellulari di cui non sapeva fornire alcuna giustificazione. Proprio in presenza dei poliziotti il telefono dell’uomo continuava a squillare ed erano numerosi clienti che chiedevano insistentemente lo stupefacente. Immediato il blitz e successiva perquisizione, locale e personale: all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti 15 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e pesatura e la somma in contanti di circa 10.000 euro in parte nascosta in un armadio, suddivisa in mazzetta da mille euro. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza e condotto in Questura. I successivi approfondimenti hanno evidenziato che l’uomo aveva già due condanne per reati in materia di stupefacenti, l’ultima risalente ad agosto 2023, era rimasto nel “giro” ed era tra i principali riferimenti del quartiere per l’approvvigionamento di stupefacenti. Nei suoi confronti, alla luce delle condanne e del nuovo arresto, sono al vaglio provvedimenti espulsivi da parte dell’Ufficio Immigrazione.