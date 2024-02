Forlì, “i bonifici per l’alluvione? Solo a chi aveva un Isee inferiore a 25mila euro, un parametro assurdo”: lo sfogo di una alluvionata

Il Comune di Forlì questa mattina ha annunciato il versamento di oltre 600 bonifici per altrettanti alluvionati. Un annuncio che ha spinto una lettrice, Anna Maria Montanari (colpita dall’alluvione in zona San Benedetto) a una riflessione: “Buongiorno, in merito all’articolo di stamattina sulla distribuzione delle donazioni, mi permetto di fare una precisazione per una spiacevole omissione. Le donazioni ricevute per gli alluvionati (purtroppo per decisione presa dal sindaco & co.) erano dovute solo a chi aveva un Isee inferiore ai 25000 euro (questo andava scritto!), per cui non sono state distribuite a tutti i cittadini alluvionati ma solo a chi stava dentro a questo assurdo parametro... (purtroppo come tutti sappiamo l’Isee lascia il tempo che trova visto come molti furbetti si organizzano per tenerlo basso....)

Alla fine tante famiglie interessate da questa tragedia sono rimaste di fatto a mani vuote... poteva essere per lo meno distribuito a fascia, ma almeno qualcosa spettava a tutti... Quindi vedere la coppia Zattini-Figliuolo farsi belli coi loro mezzi sorrisi (poco convinti) come se avessero fatto una grande cosa ...(forse perché siamo già in campagna elettorale...) mi fa veramente rabbia, tanta rabbia”.