Forlì. Hiv, mille pazienti in cura in provincia: «Calo costante, ma c’è paura del test»

Sono quasi 400 i pazienti con Hiv seguiti dall’ambulatorio malattie infettive del “Morgagni Pierantoni”, circa 450 quelli presi in carico dall’analogo servizio a Cesena e complessivamente in provincia, nel 2022, sono stati registrati 11 nuovi casi. Numeri che negli anni sono diminuiti ma che non devono far abbassare il livello di attenzione perché, ad oggi, il 50% delle nuove infezioni è legata a rapporti non protetti tra eterosessuali, con un’incidenza di infezione superiore nei maschi rispetto alle donne.

«Sicuramente - spiega Francesco Cristini direttore dell’Unità operativa Malattie infettive di Forlì-Cesena dell’Ausl Romagna - il fenomeno delle nuove diagnosi è in costante calo e questa è una tendenza di lungo corso. Sono almeno 15 anni, infatti, in cui vi è un progressivo declino delle nuove diagnosi di Hiv ed è certamente un buon dato. Tale calo nel tempo è legato ad una maggiore consapevolezza della malattia ma ancora oggi, una percentuale alta di nuovi pazienti si presenta in condizioni di infezione molto avanzata. Ciò significa che questa è presente da tanti anni poiché la malattia ha una storia naturale molto lunga». Possono, infatti, passare anche 10 anni o più affinché si manifesti con sintomi evidenti di Aids, che è la condizione più avanzata della infezione e che porta inesorabilmente a morte se non identificata e trattata adeguatamente. Per questo, è indispensabile tenere alta l’attenzione e sottoporsi al test che permette di individuare precocemente il virus. «C’è ancora paura di fare test, in realtà si dovrebbe avere paura di non farlo - sottolinea Cristini -. Se più gente lo facesse, troveremmo più infezioni in fase precoce ed eviteremmo la trasmissione ed è dunque indispensabile sottoporsi al test quando si ritiene di aver avuto fattori di rischio». Lo zoccolo duro rimangono i rapporti sessuali non protetti. «Da tanti anni a questa parte, la causa di trasmissione di Hiv è prevalentemente per via sessuale - sottolinea -. Se all’inizio della pandemia da Hiv, negli anni ’80-’90, molti pazienti erano tossicodipendenti che trasmettevano l’infezione con lo scambio di siringhe infette, oggi questi pazienti sono pochi dal punto di vista percentuale. In oltre il 90% dei casi l’Hiv viene trasmessa per via sessuale. Di questi, più del 50% avviene per rapporti eterosessuali e più del 30% per rapporti omosessuali, quasi tutti in maschi che hanno rapporti con maschi. C’è poi una quota in cui non viene individuata la fonte di infezione». C’è dunque ancora scarsa percezione del rischio nell’avere rapporti non protetti.

«Nell’arco degli anni le terapie sono sempre meglio tollerate e sempre più efficaci - spiega Cristini -. Si tratta di terapie croniche e che dunque non possono essere mai sospese per tutta la vita poiché i farmaci non eradicano l’infezione ma inibiscono la replicazione virale, non facendo così progredire l’infezione verso le condizioni terminali della malattia, ossia l’Aids. Oggi c’è una soluzione terapeutica per tutti i pazienti con Hiv: grazie al progresso scientifico ci sono tantissimi farmaci efficaci e dunque c’è una soluzione per tutti i pazienti che magari manifestano intolleranze ad alcuni farmaci». Altra grande notizia degli ultimi anni, che deriva da studi osservazionali internazionali, è che i pazienti che assumono con efficacia e regolarità i farmaci antivirali non trasmettono l’infezione anche in assenza di precauzioni di barriera. C’è poi chi, avendo la consapevolezza di avere un fattore di rischio costante per contrarre l’infezione, sceglie di sottoporsi alla profilassi pre-esposizione che consiste nell’assumere una combinazione di farmaci attivi contro l’ Hiv prima dei rapporti sessuali. «Si tratta - chiarisce Cristini - di persone sieronegative che hanno uno stile di vita che li espone all’Hiv e che quindi, non adottando precauzioni sufficienti, possono prevenire l’infezione con farmaci antiretrovirali a scopo di profilassi. Ciò, tuttavia, non deve annullare le metodiche di barriera nei rapporti sessuali perché difendono da tutte le altre malattie sessualmente trasmissibili».

Oggi test per l’Hiv

Proprio per tenere alto il livello di allerta della malattia e sensibilizzare le persone all’importanza di avere rapporti protetti, oggi e domani, in occasione della giornata mondiale contro l’Aids, l’Ausl Romagna promuove l’apertura straordinaria degli ambulatori di malattie infettive e di altri servizi, invitando le persone ad effettuare il test per l’Hiv attraverso test rapidi salivari o con prelievo venoso. A Forlì è possibile farlo rivolgendosi oggi, dalle 9 alle 14, all’ambulatorio malattie infettive del “Morgagni-Pierantoni e sottoporsi ad un esame del sangue oppure rivolgersi, tra le 8 e le 11, al Ser.DP in via Orto del Fuoco in cui è disponibile anche il test rapido salivare. Sarà possibile sottoporsi a quest’ultimo test anche domani, dalle 14 alle 18 in piazza Saffi, grazie alla presenza dei volontari della Croce Rossa.