Forlì, hashish nascosta nelle recinzioni del cantiere: il pastore tedesco Barack la scopre

Due giorni di intensa attività di controllo nel centro di Forlì. Nella serata di mercoledì e nel pomeriggio di ieri sono state impiegate 14 pattuglie della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, in aggiunta a quelle già ordinariamente deputate al controllo del territorio.

Le pattuglie hanno battuto particolarmente il quadrante cittadino compreso tra piazza Saffi e via Ravegnana, con diffusi controlli delle pattuglie automontate e appiedate che, nella serata del 5 giugno, hanno coinciso con il debutto dei “Mercoledì forlivesi”.

Complessivamente, nell’arco dei due giorni sono state controllate 222 persone, di cui 70 con precedenti penali o di polizia, e gli avventori di 7 attività ricettive.

Hashish nei blocchi di cemento del cantiere

L’attività dell’unità cinofila della polizia locale nella serata di mercoledì ha consentito di sanzionare per possesso di stupefacente un giovane; nel pomeriggio di giovedì, inoltre, è stata setacciata in modo approfondito con il cane antidroga della Polizia di Stato Barack, pastore tedesco di 7 anni, tutta l’area attigua a corso Mazzini – oggetto di segnalazioni da parte dei residenti - con il rinvenimento di panetti di hashish per complessivi 25,41 grammi ed un bilancino di precisione, occultati nei blocchi di cemento che fungono da sostegno alle recinzioni del cantiere di via Biondini.

Zona stazione e Vecchiazzano

L’attività di controllo non si è limitata al centro storico, ma è stata estesa come di consueto all’area attigua alla stazione ferroviaria e, nella giornata di ieri, anche alla frazione di Vecchiazzano, al fine di rafforzare il dispositivo di prevenzione in occasione della festa per la fine dell’anno scolastico che ha radunato migliaia di ragazzi a Villa Carolina. Proprio nell’ambito del pattugliamento dell’area, in via del Tesoro, è stato identificato e sanzionato in via amministrativa un 19enne per il possesso di 1,10 grammi di hashish.