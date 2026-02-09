Forlì ha celebrato la Repubblica Romana: “Una generazione che trasformò un popolo in una Nazione” - Gallery

Festa a Forlì per il 177° anniversario della proclamazione della Repubblica Romana, avvenuta il 9 febbraio del 1849. È stata ricordata la breve esperienza di quella Repubblica - guidata dal triunvirato composto da Aurelio Saffi, Giuseppe Mazzini e Carlo Armellini - che cessò di esistere il 4 luglio del 1849 lasciando in eredità una costituzione che precorse di almeno cento anni la società europea, divenuta una base solida da cui trassero ispirazione i Padri della attuale Costituzione della Repubblica Italiana.

Alla celebrazione forlivese - organizzata dalla Regione Emilia-Romagna con la collaborazione della Provincia di Forlì-Cesena e i Comuni di Forlì, Cesena e Ravenna - hanno preso parte il presidente della Regione, Michele De Pascale; l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca, e il vicesindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani.

All’anniversario, seguito da un folto pubblico, con la presenza di numerose scolaresche, è stato evidenziato come, grazie alla sua visione democratica, ispirata dai principi di libertà, uguaglianza e fraternità, la Repubblica Romana sia una parte importante della nostra storia.

In particolare, ha osservato De Pascale, “per la nostra Regione oggi è una giornata importante. L’Emilia-Romagna ha vissuto da protagonista il Risorgimento, prima con la Repubblica Cispadana, poi con la Repubblica Romana. Uno spirito repubblicano forte e sincero si è profondamente radicato nel nostro territorio e ancora oggi, prova ne è questa giornata, vive”.

“La memoria storica rappresenta una responsabilità collettiva che le istituzioni devono assumere con impegno - ha aggiunto l’assessora Allegni - la Regione ha sempre sostenuto iniziative volte a preservare e tramandare la conoscenza del nostro passato. Ora vogliamo allargare il nostro sguardo e finanziare anche i progetti sul Risorgimento. Come ricordava il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2001 in occasione dei 140 anni dell’Unità d’Italia, fu allora che ‘una generazione soprattutto di giovani seppe trasformare un popolo, il nostro popolo, in una Nazione. Questo è stato il Risorgimento”.

A concludere le celebrazioni una lectio magistralis di Michele Finelli, docente dell’Università di Roma 3 e presidente nazionale Associazione Mazziniana Italiana su “La Repubblica Romana oggi”.