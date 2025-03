Forlì, guida in stato di ebbrezza, furti e ubriachi molesti: sei denunciati dai Carabinieri

Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri di Forlì, in particolare del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Ronco, hanno effettuato una serie di servizi di controllo del territorio, culminate con la denuncia di sei persone, in particolare.

Un giovane controllato in centro è stato denunciato per “porto di armi o strumenti atti all’offesa”, poiché trovato in possesso di un coltello a scatto, con lama di 10 centimetri, sottoposto a sequestro.

Stesso destino per due automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcolica”. Nel primo caso il valore del tasso alcolemico è risultato di oltre 2 grammi per litro mentre nel secondo è risultato di oltre 1,2 grammi per litro. La patente di guida è stata ritirata a carico di entrambi, mentre i veicoli sono stati affidati a persone di fiducia.

Denunciato anche un uomo per furto, poiché sorpreso a rubare, all’interno di un supermercato del centro cittadino, generi alimentari per un valore complessivo di oltre 200 euro. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita.

Infine, i Carabinieri sono intervenuti in due esercizi pubblici a causa di due uomini, in stato di alterazione che stavano disturbando gli avventori. In un caso l’autore è stato denunciato per “rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale” e sanzionato per “ubriachezza”, nell’altro caso per “falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personale proprie o di altri”.