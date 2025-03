Forlì, guida in stato di ebbrezza: due denunce

Nelle scorse serate, i Carabinieri della Compagnia di Forlì hanno predisposto una mirata attività di controllo straordinaria finalizzata a scoraggiare comportamenti illeciti, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica.

I Carabinieri della Stazione di Castrocaro Terme hanno denunciato un automobilista per il reato di “rifiuto a sottoporsi ad accertamento etilometrico”. L'uomo, sorpreso alla guida in palese stato di alterazione psicofisica, ha respinti gli accertamenti previsti dalla legge. Conseguentemente, la patente di guida è stata ritirata ai fini della successiva sospensione (disposta dalla Prefettura di Forlì) e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo;

I carabinieri di Forlì hanno denunciato un automobilista per il reato di “guida in stato di ebbrezza”, essendo stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite normativamente stabilito. Anche in questo caso, la patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione (a cura della Prefettura di Forlì) e il veicolo è stato affidato a persona ritenuta idonea alla custodia.

Nella medesima operazione, è stata segnalata alla competente Prefettura una giovane donna, poiché trovata in possesso di alcuni grammi di hashish, sostanza stupefacente sottoposta a sequestro amministrativo per uso personale.