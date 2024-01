Forlì. Gli operatori del Mercato delle erbe esasperati: “Non c’è volontà di rilanciarlo”

Gli operatori del Mercato delle erbe a lamentano disagi e difficoltà nel portare avanti le proprie attività. Una situazione che, secondo gli addetti ai lavori, si protrae da diverso tempo. «Sono state messe in atto scelte e comportamenti ostativi e vincolanti a dispetto di quello che era in programma - dicono gli operatori -. Nel 2023 il vecchio regolamento è stato modificato e approvato in giunta, ma le modifiche non prevedono una regolamentazione per le nuove attività aggiudicatarie del bando 2019, le quali hanno investito ingenti somme di denaro per ristrutturare locali appartenenti al Comune».

Il regolamento precedente, infatti, non era funzionale per il tipo di sviluppo che si voleva dare al mercato ed è stato necessario trovare una quadra tra la vendita della mattina e la somministrazione della sera. «Il nuovo regolamento si esprime ancora solo ed esclusivamente sullo svolgimento delle attività aperte la mattina nell’orario ordinario 6.30-14.30 - aggiungono gli addetti ai lavori -. Non si prevedono altri orari, se non in modo straordinario e attraverso specifica richiesta, arbitrariamente revocabile e rinegoziabile previa presentazione di progetti. Inoltre, a chi farà richiesta per aprire la sera sarà attribuita la fattura mensile del servizio custodia».

Nel mirino anche le strutture nell’Esedra. «La realizzazione sarebbe avvenuta per due motivi: il ripristino degli spazi e la rivisitazione del servizio custodia - fanno presente i vari operatori -. Di fatto le strutture di legno danno la possibilità a coloro che svolgono attività alla mattina di lasciare la merce negli appositi spazi chiusi quando vanno via e di conseguenza i cancelli al pubblico possono o potrebbero rimanere aperti, senza essere vincolati dal servizio custodia».

Altro nodo da sciogliere riguarda i vincoli dettati dalla Soprintendenza per l’arredo degli spazi esterni, specie quelli nella piazzetta d’ingresso al Mercato delle Erbe.

«Gli uffici preposti si sono rivolti alle Belle Arti presentando un progetto di riqualificazione degli spazi esterni che prevede di installare sedie ed ombrelloni per arredare la piazza rimasta scoperta. La Soprintendenza ha risposto vincolando suddetti arredi da un periodo che va dal 1 maggio al 31 ottobre. Se ci fosse stata la vera volontà di dare una nuova identità alla piazzetta, si sarebbe dovuto presentare un progetto di dehor o strutture amovibili, con la possibilità di poter lavorare anche nei periodi invernali. Come si puo’ ospitare la clientela in uno spazio esterno scoperto in pieno inverno, senza alcuna copertura e senza riparo. Per non parlare poi delle problematiche che riguardano la realizzazione dei bagni ad uso pubblico e quelle del parcheggio nel retro del mercato».

Tirando le somme gli operatori si chiedono : «Esiste davvero la volontà di rilanciare il mercato? Chi lo vive si rende conto che una vera e propria intenzione di riqualificazione da parte della politica sia molto lontana. Nonostante la facciata sia stata ristrutturata e si stiano realizzando i lavori nell’ex scuola Flavio Biondo, un vero interesse per lo sviluppo economico sembra non esserci».