Si è aperta la due giorni di celebrazioni del gruppo Alpini di Forlì per i 50 anni dalla rifondazione. La cerimonia è iniziata in piazzale della Vittoria con alzabandiera e discorsi ufficiali, poi la sfilata verso piazza Saffi, accompagnati dalla banda alpina di Orzano (Udine), per la cena agli stand di piazza XX Settembre. I festeggiamenti proseguiranno domenica.