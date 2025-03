“Pur nella consapevolezza che la pubblica sicurezza è in capo alle Forze dell’Ordine, come Polizia di Stato e Carabinieri, per questa Amministrazione è importante fare gioco di squadra e agire a tutela della legalità nel territorio urbano - spiega l’assessore Luca Bartolini - per questo motivo, oltre a investire su nuovi sistemi di videosorveglianza (già messi a disposizione anche delle Forze dell’Ordine) per prevenire situazioni di illegalità e aumentare gli strumenti di deterrenza, per noi è importante avere sempre più divise in strada, tra la gente, in centro storico ma anche nelle periferie urbane, di notte e nelle giornate festive e prefestive, durante i grandi eventi che possono rappresentare fonti di contrasto e mettere a rischio la tranquillità dei cittadini e in tutte quelle occasioni che sono pregiudizievoli della sicurezza urbana. Con questo progetto, ci poniamo proprio quest’obiettivo; rendere ancora più ampia la presenza sul nostro territorio degli operatori di Polizia Locale, per rispondere alla richiesta sempre maggiore di sicurezza da parte della nostra comunità, unita alla tutela della coesione sociale.”