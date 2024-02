Forlì, giro di vite al degrado: minimarket chiusi alle 20 per sei mesi

«L’ultimo episodio che si è verificato in centro storico non è avvenuto per mano di una certa criminalità organizzata, è un atto vandalico spiacevole che sarebbe potuto accadere in qualsiasi altra città». A fare il punto è il vicesindaco con delega alla sicurezza, Daniele Mezzacapo dopo che un ragazzo, ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona, si è accanito contro sedie e tavolini del bar Ottica in corso Diaz. Episodi simili, però, non sono isolati in centro storico e segnalazioni di degrado e di insicurezza sono stati segnalati a più riprese da residenti e attività, tanto che recentemente si è costituito il comitato “Orgogliosi forlivesi” che con un esposto presentato a Comune, Prefettura e Questura ha raccolto più di 200 firme.

«Come Comune abbiamo incontrato il comitato - spiega il vicesindaco -, che è composto da persone che hanno voglia di rendersi utili. Con loro abbiamo preso l’impegno di riaggiornarci per confrontarci sull’evoluzione della situazione, anche alla luce dei controlli predisposti in centro storico». E’ stato, infatti, istituito un tavolo di coordinamento, diretto da questore e prefetto, per monitorare le problematiche del cuore della città e raccogliere le denunce o le segnalazioni da parte dei cittadini. «In tal senso sono state predisposte moltissime attività di controllo da parte di tutte le forze dell’ordine, Polizia locale compresa - sottolinea Mezzacapo -. L’intento è quello di garantire la massima sicurezza in centro storico e non solo». A breve arriverà anche una ulteriore stretta per i minimarket presenti nel cuore della città. «E’ emerso un problema che deriva dalla compresenza di più attività di questo tipo presenti in centro storico - prosegue il vicesindaco - e già c’è stata una risposta molto forte da parte del questore. Ecco perchè nel giro di poco tempo verrà varata un’ordinanza, della durata di sei mesi, che impone la chiusura dei minimarket alle 20: è una questione di decoro e di ordine pubblico».