Forlì, giro di vite al degrado: due minimarket devono chiudere alle 19.30 per sei mesi

Chiusura giornaliera entro le ore 19.30 per un periodo di sei mesi. È questa la disposizione contenuta nelle due ordinanze assunte e firmate dal sindaco Gian Luca Zattini venerdì mattina e indirizzate rispettivamente al titolare del minimarket di via degli Orgogliosi 24 e a quello di Corso Mazzini 18, dopo l’accertamento da parte delle Forze dell’Ordine di fatti illeciti e gravi situazioni di pregiudizio dell’incolumità pubblica.

Entrambi i provvedimenti si rifanno all’art. 50 comma 5 del TUEL, il quale prevede che il sindaco possa adottare ordinanze contingibili e urgenti volte a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità dei residenti e del decoro urbano.

«La volontà del Comune è di tenere alta l’attenzione sul fronte della sicurezza in centro storico non solo attraverso un’interlocuzione costante con i residenti e le Forze dell’Ordine - spiega il sindaco Zattini - ma anche e soprattutto con azioni concrete che hanno lo scopo di limitare l’attività di pubblici esercizi che hanno assunto le caratteristiche di luoghi che pregiudicano la vivibilità urbana e la sicurezza pubblica. Le ordinanze rivolte ai due minimarket di via degli Orgogliosi e Corso Mazzini vanno proprio in questa direzione. Sono provvedimenti di chiusura importanti, che replicheremo tutte le volte che lo riterremo opportuno e necessario, per garantire la tranquillità dei nostri cittadini. È questa la nostra priorità, trasmettere un senso concreto di sicurezza e vivibilità degli spazi pubblici ai forlivesi. Lo faremo con tutti i mezzi a nostra disposizione e ogni volta che la situazione lo richieda, forti anche della grande operatività e professionalità messa in campo fin dai primi giorni del loro insediamento da Questore, Prefetto e Comandante della Polizia Locale. A loro e a tutti gli agenti della Polizia di Stato, del Comando dei Carabinieri e della Polizia Municipale rivolgo un sentito ringraziamento».

«Ma in questa battaglia contro il degrado e l’inciviltà è fondamentale anche il ruolo dei nostri quartieri e quello del neo comitato degli Orgogliosi Forlivesi, di cui apprezzo il grande senso civico e la volontà di lavorare nell’interesse della nostra comunità. Sono e sarò sempre a loro disposizione – conclude il sindaco – il Comune è la loro casa».

«Una questione di decoro e ordine pubblico»

«L’ultimo episodio che si è verificato in centro storico non è avvenuto per mano di una certa criminalità organizzata, è un atto vandalico spiacevole che sarebbe potuto accadere in qualsiasi altra città». A fare il punto è il vicesindaco con delega alla sicurezza, Daniele Mezzacapo dopo che un ragazzo, ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona, si è accanito contro sedie e tavolini del bar Ottica in corso Diaz. Episodi simili, però, non sono isolati in centro storico e segnalazioni di degrado e di insicurezza sono stati segnalati a più riprese da residenti e attività, tanto che recentemente si è costituito il comitato “Orgogliosi forlivesi” che con un esposto presentato a Comune, Prefettura e Questura ha raccolto più di 200 firme.

«Come Comune abbiamo incontrato il comitato - spiega il vicesindaco -, che è composto da persone che hanno voglia di rendersi utili. Con loro abbiamo preso l’impegno di riaggiornarci per confrontarci sull’evoluzione della situazione, anche alla luce dei controlli predisposti in centro storico». E’ stato, infatti, istituito un tavolo di coordinamento, diretto da questore e prefetto, per monitorare le problematiche del cuore della città e raccogliere le denunce o le segnalazioni da parte dei cittadini. «In tal senso sono state predisposte moltissime attività di controllo da parte di tutte le forze dell’ordine, Polizia locale compresa - sottolinea Mezzacapo -. L’intento è quello di garantire la massima sicurezza in centro storico e non solo». A breve arriverà anche una ulteriore stretta per i minimarket presenti nel cuore della città. «E’ emerso un problema che deriva dalla compresenza di più attività di questo tipo presenti in centro storico - prosegue il vicesindaco - e già c’è stata una risposta molto forte da parte del questore. Ecco perchè nel giro di poco tempo verrà varata un’ordinanza, della durata di sei mesi, che impone la chiusura dei minimarket prima delle 20: è una questione di decoro e di ordine pubblico».