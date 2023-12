Forlì, gira su una Mercedes segnalata per furti in città e non ha nemmeno la patente: multa di oltre 8mila euro

I controlli sul territorio della Polizia di Forlì hanno consentito di accertare diverse violazioni del Codice della strada. Un uomo residente a Forlì, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato fermato dai poliziotti delle Volanti alla guida di una Mercedes, autovettura segnalata per alcuni furti commessi in città. Accertato che il conducente guidava l’auto senza patente, è perciò scattato il fermo amministrativo del veicolo, per almeno tre mesi, e la sanzione fino a 8.164 euro.