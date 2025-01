A Forlì in occasione del Giorno della Memoria per l’80° anniversario della liberazione di Auschwitz, sono state organizzate iniziative come da programma sotto riportato.

Il primo appuntamento è in calendario sabato 25 gennaio 2025, alle ore 17.30 in Sala Randi, via delle Torri 13, con la presentazione del libro “Dal fondo della notte”, diario di un Internato Militare Italiano del 1943, di Roberto Matatia. Porterà i saluti dell’Amministrazione Comunale l’assessore Emanuela Bassi.