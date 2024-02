Forlì, Giorno del Ricordo: sabato 10 febbraio l’omaggio alle vittime delle foibe

Il Comune di Forlì celebrerà l’anniversario del “Giorno del Ricordo” sabato 10 febbraio 2024. La cerimonia in memoria delle Vittime delle Foibe, dell’esodo giuliano dalmata e delle vicende del confine orientale, avrà inizio alle 10 presso via Martiri delle Foibe nel Quartiere Romiti a Forlì. Alla presenza del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e delle autorità cittadine, verrà deposta una corona presso la targa commemorativa che nell’area verde accoglie anche una pietra carsica proveniente dal Friuli Venezia Giulia, dedicata alla memoria della tragedia dei martiri delle foibe, dell’esodo degli istriani, dalmati e fiumani. Saranno presenti testimoni e, in rappresentanza delle famiglie degli esuli, interverrà Alberto Urizio. Renderà gli onori un picchetto militare del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste. Saranno presenti studenti della scuola secondaria di primo grado “G.Mercuriale”. Per l’intera giornata, un simbolo floreale commemorativo sarà presente presso l’epigrafe ai Giardini Orselli mentre bandiere a mezz’asta saranno esposte nella facciata del Municipio.