Forlì, gettoni di presenza da restituire: Comune contro Vanda Burnacci

Il Comune muove nei confronti dell’ex consigliera di Forza Italia, Vanda Burnacci, un ricorso per decreto ingiuntivo al fine di recuperare la somma residua non rimborsata relativa ai gettoni di presenza per la sua partecipazione alle sedute dell’Ufficio di presidenza e della Conferenza dei capigruppo nel periodo compreso tra il 2007 e il 2017. Proprio nel 2017 gli esponenti in consiglio comunale del Movimento 5 Stelle, apprendendo dell’illegittimità dei gettoni di presenza, chiedono di poter restituire le somme percepite tanto che nel luglio dello stesso anno viene cambiato il regolamento. Il Comune, però, in autunno dice di aver congelato la questione relativo al recupero dei gettoni di presenza e l’anno seguente i pentastellati si rivolgono al Collegio dei Revisori dei Conti il quale conferma che le somme vanno recuperate adottando tutti i provvedimenti necessari. Nel frattempo i consiglieri del Movimento 5 Stelle chiedono la decadenza dei 15 colleghi in carica all’epoca dei fatti. Nonostante i tentativi di bloccare l’iter, i consiglieri hanno deciso di restituire o rateizzare la somma dovuta e solamente nel 2019 il Comune provvedeva ad inoltrare una nuova lettera di diffida e messa in mora nei confronti di coloro che non avevano ancora provveduto al rimborso nei termini previsti. Tra questi anche la consigliera Vanda Burnacci, la quale doveva all’ente 8.460 euro, salita poi a 8.858,32 euro in quanto venivano calcolati anche 398,32 euro di interessi. L’ormai ex consigliera, poi, decise di rendere l’importo al Comune in 36 rate mensili. A questo punto la vicenda si potrebbe ritenere chiusa. «Nel mese di luglio – si legge nella determinazione – questo ente con una missiva informa la diretta interessata che decade il beneficio della rateizzazione, avendo l’ex consigliera interrotto il pagamento rateale a partire dall’aprile 2019. Pertanto si richiede il pagamento in un’unica soluzione del residuo ammontare di 5.659,54 euro (cifra poi rideterminata in 3.889 euro a seguito di alcuni accertamenti fiscali del 2021, ndr)». Somma che, ancora oggi, il Comune non ha incassato. «Personalmente lo ritengo un provvedimento non giusto, all’epoca dei fatti il segretario generale del Comune ritenne invece che i consiglieri dovessero restituire quanto ricevuto con i gettoni di presenza – spiega la stessa Vanda Burnacci –. Nella mia situazione c’erano altri consiglieri, ma decisi comunque di iniziare a rimborsare il Municipio. Solo in seguito ho ritenuto di conformarmi al comportamento tenuto dagli altri, visto che solamente io stavo pagando». Ad oggi il Comune, difeso dagli avvocati Lorenzo Paganucci e Elena De Lerma Romita del Foro di Forlì-Cesena, ha deciso di ricorrere al decreto ingiuntivo al fine di recuperare la somma residua non rimborsata legata ai gettoni di presenza percepiti per la partecipazione alle sedute dell’Ufficio di presidenza e della Conferenza dei capigruppo nel periodo tra il 2007 e il 2017.