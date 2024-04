Forlì, gestione associata della Polizia Locale, il vice sindaco Mezzacapo: “Oltre a Castrocaro, altri Comuni sono interessati”

“Dopo Castrocaro, sono altri i Comuni che hanno mostrato interesse a stringere una convenzione per una gestione associata della Polizia locale. Tutto a dimostrazione del fatto che l’Unione dei Comuni rappresenta un fallimento, proprio quell’Unione voluta dalla Regione e a traino Pd”. Così il vice sindaco di Forlì, Daniele Mezzacapo interviene a distanza di alcuni giorni sull’atto presentato in occasione dell’ultima commissione e pronto per approdare nell’assise cittadina di lunedì. “Castrocaro ha manifestato la volontà di riprendersi i suoi due vigili, così lo stanno chiedendo anche realtà vicine a noi - prosegue Mezzacapo -. Ha manifestato interesse anche la lista civica “La nostra città” di Forlimpopoli che tra i punti del programma ha inserito l’uscita dall’Unione per quanto riguarda il servizio di Polizia locale, oltre ad altri Comuni. In tutto questo, oltre all’evidente fallimento dell’Unione, il Comune di Forlì, che ha espletato l’iter per creare in autonomia un proprio corpo implementato fino a 114 agenti, nel periodo transitorio sosterrà l’Amministrazione della cittadina termale facendo valere un proprio ruolo di responsabilità verso un altro Comune che si trova in un’Unione dei Comuni che a detta di tutti non funziona. Sia chiaro, l’accordo non sottrarrà nulla a Forlì, alla nostra Polizia locale spetterà solo un ruolo di coordinamento di servizi, non stiamo replicando il modello Unione, mentre Castrocaro resterà a sé stante come spese e operatori”.

Infine, tira le somme Mezzacapo: “Rispedisco al mittente le accuse. Il candidato a sindaco Graziano Rinaldini ha dichiarato che la nostra è una chiara scelta politica, a favore di un Comune governato dal centrodestra. Niente di più sbagliato, visto che a farsi avanti sono anche altri Municipi. Noi siamo per garantire i migliori servizi ai cittadini. Se l’Unione ha fallito e la convenzione tra Comuni di Forlì e un’altra realtà municipale è la strada da percorrere per garantire un servizio di Polizia locale ottimale, ben vengano questi accordi”.