Forlì. Gattino smarrito salvato di notte dalla polizia

Gattino smarrito salvato dalla polizia. E’ stato un insolito intervento quello portato a termine dagli agenti delle volanti della Polizia di Stato di Forlì. Verso la mezzanotte le pattuglie impegnate in un posto di controllo in viale Italia hanno notato un gattino che imprudentemente attraversava più volte la carreggiata, rischiando di farsi investire. I poliziotti rallentavano le autovetture in transito, segnalando il pericolo, ma il gattino non rendendosi conto del rischio, continuava a rimanere sulla carreggiata. L’agente Fabiana, in servizio da poco più di un anno nei ruoli della Polizia di Stato ed assegnata all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Forlì-Cesena, riusciva ad acquisire la fiducia del felino, prendendolo in braccio e portandolo al sicuro a bordo della volante. Una rapida indagine fatta dagli agenti consultando i social permetteva di individuare l’annuncio di Loredana che aveva postato la foto del suo gattino Kirp di cui aveva perso le tracce alcune ore prima. Era così possibile riaccompagnare Kirp dalla sua proprietaria che felice ringraziava pubblicamente gli agenti. Non sono così infrequenti gli interventi delle Volanti della Polizia di Stato a tutela degli animali, soprattutto negli orari notturni.