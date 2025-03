Forlì, furti di superalcolici in due diversi supermercati: un arresto e una denuncia

Sono stati beccati due giovani, uno arrestato dai carabinieri della Stazione di Forlimpopoli e l’altro denunciato dai colleghi della Stazione di Ronco per “furto aggravato”, per avere rispettivamente rubato bottiglie di superalcolici e generi diversi, dall’interno di due supermercati del territorio. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita agli aventi diritto. L’arrestato la mattina successiva è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Forlì che ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, in attesa del giudizio per il quale sono stati richiesti i termini a difesa, l’obbligo di presentazione al comando Carabinieri competente.

Due automobilisti sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di San Martino in Strada e dai carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Forlì, il primo per “rifiuto a sottoporsi ad accertamento etilometrico” e “resistenza a P.U.” poiché, sorpreso alla guida in evidente stato di alterazione psicofisica si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di legge, opponendo resistenza ai carabinieri operanti mentre, il secondo, per “guida in stato di ebbrezza” poiché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. In entrambi i casi le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione (a cura della Prefettura di Forlì) mentre i veicoli nel primo caso è affidato a persona idonea e l’altro sottoposto a sequestro amministrativo;

Infine, un uomo è stato denunciato per “ubriachezza” e per “rifiuto d’indicazione sulla propria identità” e “resistenza a P.U.” dai carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Forlì poiché, in evidente stato di alterazione, dopo avere arrecato disturbo agli avventori di un esercizio pubblico, si rifiutava di declinare le proprie generalità, minacciando e aggredendo i militari intervenuti.

I controlli, svolti con l’intento di scoraggiare la commissione di condotte illecite, proseguiranno con specifici servizi nelle aree del territorio “ritenute più a rischio”.