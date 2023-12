Forlì. Frontale in via del Partigiano: gravissima 68enne

Tremendo frontale oggi pomeriggio verso le 17.30 in via del Partigiano: una 68enne alla guida di una Opel Meriva è stata investita da un furgone che procedeva nel senso opposto ma era in procinto di svoltare su via Castel Latino. Illeso il conducente dell’autocarro cassonato mentre la donna, che risiede a Forlì, è stata portata con un codice di massima gravità da un’ambulanza con medico a bordo all’ospedale Bufalini di Cesena. Coinvolto anche un quad fermo all’incrocio in via Castel Latino investito dal furgone che è rimbalzato dopo l’urto con la Opel. Il ragazzo a bordo non ha riportato ferite. Sul posto la Polizia locale per i rilievi dell’incidente e i Vigili del fuoco.