Forlì, “Fridays For Future”: venerdì tornano in piazza i ragazzi

A Forlì, tornano i ragazzi di Fridays For Future per un raduno che inizierà alle 18 coinvolgendo anche Faenza, Cesena e Ravenna: “Il movimento per la giustizia climatica Fridays For Future - si legge in una nota - torna di nuovo in piazza! Dopo l’alluvione di maggio che ha colpito Cesena e la Romagna, c’è il bisogno di dare un senso a ciò che è successo e tracciare qualche connessione utile tra cura del territorio, sicurezza, crisi climatica e giustizia sociale.

Lo faremo venerdì 6 ottobre in Piazza Saffi a Forlì, dalle 18 alle 20, coinvolgendo le città che hanno vissuto i recenti eventi estremi: Faenza, Cesena e Ravenna.

La manifestazione conterrà un momento interattivo a cui tutti i presenti potranno prendere parte, che manderà un messaggio di urgenza e di speranza alla cittadinanza e a chi governa. Sarà formato un coro di voci che si alzeranno seguendo l’andamento crescente delle temperature globali, mostrate graficamente in uno striscione. Il messaggio sarà che mentre crescono intorno a noi le conseguenze della crisi climatica, è fondamentale alzare la voce e agire di conseguenza a tutti i livelli. Ci sarà anche una piacevole sorpresa per tutti i presenti, che al momento non possiamo svelare.

“L’evento vuole coinvolgere le persone che non hanno paura di alzare la voce riguardo alla crisi ambientale e climatica in corso, che hanno capito soprattutto dopo questa alluvione che le priorità del territorio passano da questa visione ecologica della società. Il lavoro, la sicurezza e l’economia sono a rischio quando ci dimentichiamo del nostro impatto sul pianeta come umanità. Riguardo a questo, c’è anche bisogno di alzare la voce quando sentiamo politici negazionisti che non riconoscono le cause umane del cambiamento climatico: sono pericolosi. Il fatto che tale problema sia causato dall’uomo non è solo un fatto scientifico acclarato, ma è l’unica buona notizia! Se siamo noi la causa, possiamo essere noi anche la soluzione. Ed è per questo che invitiamo tutta la cittadinanza, giovani, adulti e anziani, a partecipare alla manifestazione uniti per un messaggio comune che veda una città e una regione ripartire dopo l’alluvione con uno slancio di consapevolezza e voglia di cambiamento” afferma Giacomo Zattini, portavoce di Fridays For Future Italia e tra gli organizzatori dell’evento.