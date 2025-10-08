Forlì, Freedom Flotilla: sit in in piazza Ordelaffi giovedì 9 ottobre

In Piazza Ordelaffi, giovedì 9 ottobre alle ore 18,15 Forlì si unirà alla mobilitazione nazionale in sostegno della Freedom Flotilla, “le cui imbarcazioni sono state abbordate nella mattinata di mercoledì dall’esercito israeliano, con conseguente sequestro di medici, operatori sanitari, giornalisti, attiviste e attivisti, in viaggio verso Gaza per portare al popolo gazawi aiuti umanitari”.

Mani Rosse Antirazziste Forlì, insieme a realtà associative, sindacali e movimenti, saranno in Piazza Ordelaffi, come ogni giovedì dal 15 maggio, e chiedono alle cittadine e ai cittadini di unirsi alla piazza per essere, tutti insieme, una voce forte e chiara che rivendica pace, giustizia e rispetto dei diritti umani. “Forlì c’è, e ci sarà - si legge nella nota degli organizzatori - ogni volta che sarà necessario non volgere lo sguardo dall’altra parte; per il popolo palestinese, per la fine del genocidio e per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Continueremo ad essere, uniti nelle nostre piazze, “l’equipaggio di terra” di ogni Flotilla che intraprenda l’azione umanitaria e politica di rompere, pacificamente, il muro che impedisce all’umanità di entrare a Gaza”.