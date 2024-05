Forlì, Forza Italia presenta i candidati alla presenza del ministro Pichetto Fratin

Questa mattina alle 10.30 il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha raggiunto la sala della giunta comunale di Forlì, accolto dal sindaco Gian Luca Zattini, per le presentazioni del Cer (Comunità energetiche rinnovabili) con i soci fondatori. Un’ora dopo il ministro si è recato nella sede di Forza Italia in piazza Saffi per presentare i 32 candidati della lista alle elezioni del consiglio comunale, capeggiata da Giuseppe Petetta, collegata col candidato sindaco Zattini e contemporaneamente presentare anche alle europee l’onorevole Rosaria Tassinari e Bruno Molea. “A nome di Forza Italia nazionale – ha precisato il ministro Pichetto Fratin – sottolineo l’importanza e la collaborazione che esiste fra Governo, Parlamento e istituzioni locali, fra cui le amministrazioni comunali con bravi sindaci come il vostro Zattini che sono sulla breccia tutti i giorni oppure i collaboratori assessori e consiglieri comunali. Come pure sono qui per appoggiare, incoraggiare e sostenere bravi candidati europei, come Rosaria Tassinari e Bruno Molea, espressione di una politica alta e di una società civile molto impegnata e responsabile”.

Presentando i 32 candidati consiglieri del comune di Forlì della lista di Forza Italia, collegata al candidato sindaco Zattini, la deputata Tassinari ha commentato: “Con questa lista, capeggiata dall’assessore uscente Giuseppe Petetta, rappresentiamo tutti i settori della società civile forlivese, perché ognuno di loro vive nell’esperienza quotidiana e concreta tutti i problemi e gli aspetti del vivere nelle famiglie, nel lavoro e nella città di Forlì, nella cui gestione e amministrazione vogliamo portare il nostro contributo con impegno ed entusiasmo per i prossimi cinque anni”.

I candidati

Ecco la lista dei candidati: Giuseppe Petetta (assessore uscente), Barbara Acquaviva, Walter Cacchi, Luca Chiericati, Sergio Culiersi, Gbeu Serge Diomande, Federica Ferraris, Luca Frassineti (coordinatore a Forlì dei giovani azzurri), Alberto Gentili, Simonetta Giunchi, Youssef Laazizi, Gabriele Lotti, Luigi Mambelli, Arben Marku, Tommaso Migliaccio, Mirco Monti, Vinicio Pala, Gian Marco Pergolini, Benedetta Peroni, Paola Piovaccari, Massimo Scozzoli, Barbara Semeraro, Manuela Susanna, Paolo Tani, Roberto Tassinari, Maria Angela Torti, Valerio Valbonesi, Giulia Versari, Elena Vetri, Giuseppe Salvatore Virzì, Aurelio Zambelli e Margherita Zambino.