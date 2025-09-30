Forlì, Foro Boario San Benedetto: via ai lavori ai marciapiedi

Inizieranno mercoledì 1 ottobre, salvo meteo avverso, i lavori nel quartiere Foro Boario San Benedetto per la manutenzione dei marciapiedi in via Drisko, via Carso, via Monte Calvario, via Valstagna e via Glorie Garibaldine, danneggiati dall’alluvione di marzo 2023. Per permettere l’attività del cantiere alcuni tratti dei marciapiedi saranno interdetti ai pedoni, la carreggiata stradale sarà ristretta e saranno temporaneamente soppressi parcheggi e occupazioni di suolo pubblico. I lavori prevedono lo smontaggio e rimontaggio dei cordoli, l’asfaltatura dei marciapiedi e il posizionamento e allineamento delle botole stradali. Per il completamento è stato stimato un tempo di 30 giorni lavorativi.