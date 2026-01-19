Forlì, fondi europei per ripianare i debiti: azienda risarcirà 356mila euro

Avrebbero dovuto sviluppare un modello innovativo per produrre energia pulita nelle piccole abitazioni di Atene, ma quei fondi europei sono stati usati per tappare i buchi della gestione ordinaria della loro società. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna, con la sentenza depositata lo scorso 9 gennaio, ha messo la parola fine a una vicenda di distrazione di risorse pubbliche, condannando la Bloomfield Srl, società con sede a Forlì (oggi in liquidazione giudiziale) e i suoi due soci amministratori, un forlivese 47enne e un ravennate 45enne.

I responsabili dovranno risarcire all’agenzia europea Eismea la cifra di 356.039,99 euro. L’accusa è pesante: danno erariale causato con dolo.

La vicenda trae origine dal programma di ricerca 2016-2017 della Commissione Europea. Un consorzio guidato dall’Università di Bologna aveva proposto un progetto ambizioso: la creazione di un cantiere pilota nella capitale greca per la produzione di energia e l’efficientamento energetico domestico. Alla società coinvolta era stato affidato il ruolo cruciale di team leader. In virtù di questo incarico, l’azienda aveva ricevuto ingenti somme a titolo di prefinanziamento e rimborsi per costi dichiarati come “ammissibili”. Tuttavia, dei pannelli solari e dei modelli in scala previsti dal piano non v’è stata traccia.

Dagli accertamenti dei magistrati contabili è emerso che i fondi pubblici sono stati quasi interamente distratti dalla loro destinazione originaria. Invece di finanziare la ricerca e il cantiere pilota, le somme sono state impiegate per sostenere le spese correnti dell’impresa, ormai in difficoltà finanziaria. I giudici hanno ravvisato la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità amministrativo-contabile, sottolineando in particolare: la condotta antigiuridica, cioè la richiesta di contributi sapendo di non poter onorare gli impegni, e il dolo, cioè la consapevolezza dei soci nel richiedere fondi Ue pur sapendo che la situazione finanziaria della società non avrebbe mai permesso la reale esecuzione del progetto.

La sentenza parla chiaro: il danno erariale è “certo, concreto e attuale”. Per questo motivo, i due soci amministratori e la società stessa sono stati condannati al pagamento dell’intero importo indebitamente percepito. Per i due amministratori si è svolto anche un processo penale concluso con una sentenza del 25 maggio 2023, passata in giudicato, con la quale il Gip del Tribunale di Forlì condannava il forlivese e il ravennate alla pena di un anno e sei mesi ciascuno in relazione alla contestazione di reati di bancarotta semplice e fraudolenta.